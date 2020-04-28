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Факти / Спорт

Помер колишній футболіст Ліверпуля Майкл Робінсон

Колишній футболіст Ліверпуля та збірної Ірландії Майкл Робінсон пішов з життя у 61-річному віці. Причиною смерті Робінсона став рак.

Про це повідомив офіційний акаунт червоних у Twitter.

— З величезним сумом ми повідомляємо про смерть колишнього футболіста клубу Майкла Робінсона. У цей сумний час всі члени футбольного клубу Ліверпуль думками разом із сім’єю та друзями Майкла. Спочивай з миром, – йдеться у повідомленні.

Робінсон почав кар’єру у Престоні в 1975 році. Також він захищав кольори Манчестер Сіті, Брайтон енд Гоув Альбіон, Ліверпуля, КПР та Осасуни.

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Разом з Ліверпулем Майкл став чемпіоном Англії, володарем Кубка ліги та Кубка європейських чемпіонів. До збірної Ірландії викликався з 1980 по 1986 рік.

Останні роки життя Робінсон проживав в Іспанії, де працював футбольним коментатором на телебаченні.

Нагадаємо, у квітні перестало битися серце чемпіона світу з футболу Нормана Хантера.

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