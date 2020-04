Колишній футболіст Ліверпуля та збірної Ірландії Майкл Робінсон пішов з життя у 61-річному віці. Причиною смерті Робінсона став рак.

Про це повідомив офіційний акаунт червоних у Twitter.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc

— Liverpool FC (at) (@LFC) April 28, 2020