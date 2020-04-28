Колишній футболіст Ліверпуля та збірної Ірландії Майкл Робінсон пішов з життя у 61-річному віці. Причиною смерті Робінсона став рак.

Про це повідомив офіційний акаунт червоних у Twitter.

— З величезним сумом ми повідомляємо про смерть колишнього футболіста клубу Майкла Робінсона. У цей сумний час всі члени футбольного клубу Ліверпуль думками разом із сім’єю та друзями Майкла. Спочивай з миром, – йдеться у повідомленні.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61. The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time. Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc — Liverpool FC (at) (@LFC) April 28, 2020

Робінсон почав кар’єру у Престоні в 1975 році. Також він захищав кольори Манчестер Сіті, Брайтон енд Гоув Альбіон, Ліверпуля, КПР та Осасуни.

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Разом з Ліверпулем Майкл став чемпіоном Англії, володарем Кубка ліги та Кубка європейських чемпіонів. До збірної Ірландії викликався з 1980 по 1986 рік.

Останні роки життя Робінсон проживав в Іспанії, де працював футбольним коментатором на телебаченні.

Нагадаємо, у квітні перестало битися серце чемпіона світу з футболу Нормана Хантера.