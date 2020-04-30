ПСЖ визнають чемпіоном Франції – L’Equipe

ПСЖ визнають чемпіоном Франції, попри дострокове завершення поточного сезону Ліги 1 сезону-2019/20.

— Всі чемпіонати завершені. Місця в таблиці зафіксовані. ПСЖ – чемпіон Ліги 1, – повідомив журналіст видання L’Equipe Жоель Доменігетті.

Таким відомо, що таблицю чемпіонату змоделюють за принципом середньої кількості очок за матч.

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Таким чином, парижани стануть чемпіонами, а компанію у Лізі чемпіонів наступного сезону їм складуть Олімпік Марсель та Ренн. У Лізі Європи зіграють Лілль, Реймс та Ніцца, а покинуть елітний дивізіон Ам’єн та Тулуза.

28 квітня стало відомо, що Ліга 1 цього сезону не буде дограна – президент Франції заборонив будь-які спортивні заходи до вересня.