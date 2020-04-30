PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

УЄФА розглядає можливість дограти Лігу чемпіонів на нейтральних полях

Союз європейських футбольних асоціацій розглядає можливість дограти матчі Ліги чемпіонів сезону-2019/20 на нейтральних полях через пандемію коронавірусу.

До такого варіанту УЄФА підштовхнуло рішення уряду Франції достроково завершити національний чемпіонат та заборонити на території країни щонайменше до 1 вересня масові спортивні події.

Читайте: ФІФА може заборонити плюватися під час матчів – Daily Mail

Французький Парі Сен-Жермен продовжує участь у поточному розіграші Ліги чемпіонів, однак через рішення уряду країни клуб не зможе прийняти суперників на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.

Лігу чемпіонів призупинили на невизначений термін на стадії плей-оф. Крім ПСЖ, чвертьфіналістами турніру стали італійська Аталанта, іспанський Атлетіко та німецький РБ Лейпциг, при цьому в чотирьох протистояннях 1/8 фіналу зіграли лише по одній грі.

Нагадаємо, УЄФА хоче, щоб всі національні чемпіонати дограли до 31 липня.

Джерело: The Guardian

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка