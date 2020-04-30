УЄФА розглядає можливість дограти Лігу чемпіонів на нейтральних полях

Союз європейських футбольних асоціацій розглядає можливість дограти матчі Ліги чемпіонів сезону-2019/20 на нейтральних полях через пандемію коронавірусу.

До такого варіанту УЄФА підштовхнуло рішення уряду Франції достроково завершити національний чемпіонат та заборонити на території країни щонайменше до 1 вересня масові спортивні події.

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Французький Парі Сен-Жермен продовжує участь у поточному розіграші Ліги чемпіонів, однак через рішення уряду країни клуб не зможе прийняти суперників на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.

Лігу чемпіонів призупинили на невизначений термін на стадії плей-оф. Крім ПСЖ, чвертьфіналістами турніру стали італійська Аталанта, іспанський Атлетіко та німецький РБ Лейпциг, при цьому в чотирьох протистояннях 1/8 фіналу зіграли лише по одній грі.

Нагадаємо, УЄФА хоче, щоб всі національні чемпіонати дограли до 31 липня.