Чемпіонат Франції з футболу завершили достроково

У Франції ухвалили рішення про дострокове завершення футбольного сезону через пандемію коронавірусу.

Про це сьогодні, 28 квітня, під час свого виступу перед національними зборами оголосив прем’єр-міністр Франції Едуард Філіп.

— Великі спортивні заходи не зможуть проводитися на території країни до вересня. Футбольний сезон-2019/2020 не може бути відновлений, – сказав Філіп.

Чемпіонати Франції з футболу (Ліга 1 та Ліга 2), а також чемпіонат з регбі топ-14 будуть достроково завершені.

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Повідомляється, що матчі не почнуться до серпня, після чого буде початок сезону-2020/21.

Федерація футболу Франції в наступному місяці обговорить наслідки цього сезону, розташування команд у чемпіонатах, відповідний розподіл у єврокубки, а також підвищення у класі або виліт клубів.

Раніше стало відомо, що через пандемію достроково завершили чемпіонат Нідерландів.

Джерело: RMC Sport