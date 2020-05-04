France Football назвав найкращий гол в історії Ліги чемпіонів

Журнал France Football назвав гол французького форварда Зінедіна Зідана у ворота леверкузенського Байєра у фіналі Ліги чемпіонів-2001/02 найкращим м’ячем в історії турніру.

Мадридський Реал тоді переміг з рахунком 2:1, а Зідан забив переможний м’яч на 45 хвилині – після навісу Роберто Карлоса француз в дотик пробив зльоту лівою ногою точно у верхній кут воріт.

На другому місці – гол екс-півзахисника Фіорентини Мауро Брессана у ворота каталонської Барселони у 1999 році.

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А ось бісиклета португальського форварда Кріштіану Роналду у ворота Ювентуса тільки на третьому рядку.

Журнал France Football є засновником премії Золотий м’яч – призу найкращому футболісту світу.

До речі, УЄФА розглядає можливість дограти матчі Ліги чемпіонів сезону-2019/20 на нейтральних полях через пандемію коронавірусу.