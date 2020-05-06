Хорватський футбольний союз оголосив про відновлення сезону, який призупинили через пандемію коронавірусу.

Сезон відновиться 30 травня півфінальним матчем національного Кубка Хорватії. Чемпіонат візьме рестарт 6 червня.

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Всі матчі пройдуть без глядачів. А ось сезон у нижчих лігах дограний не буде.

Лідером чемпіонату Хорватії є загребське Динамо, яке у 26 турах здобуло 65 очок. Друге місце посідає Рієка, яка набрала 47 очок. До першої трійки також входить Локомотіва Загреб (46).

Нагадаємо, що сезон припинений у всіх європейських чемпіонатах, окрім першості Білорусі. Чемпіонати Франції та Нідерландів з футболу завершили достроково.

Джерело: HNS

Фото: HNS