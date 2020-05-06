Меркель дала добро на відновлення Бундесліги – дата

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що матчі німецької Бундесліги відновлять у другій половині травня.

Чемпіонат Німеччини стане першим з п’яти провідних європейських ліг, де буде відновлено сезон після тимчасової зупинки через пандемію коронавірусної інфекції.

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Меркель заявила, що в Німеччині подолана перша фаза пандемії:

— Країна однаково знаходиться на самому початку і ще довго буде мати справу з цим вірусом, – сказала Меркель.

Очікується, що матчі першої та другої Бундесліги проходитимуть без глядачів, а учасників зобов’яжуть дотримуватися правил гігієни. Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що сезон може бути відновлений 22 травня.