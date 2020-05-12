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Факти / Спорт

Помер 19-річний футболіст Аталанти Рінальді

Італійська Аталанта повідомила про смерть 19-річного півзахисника команди Андреа Рінальді.

— Як на полі ти завжди боровся до останнього, так і зараз не здавався, щоб не залишити нас занадто рано. Твоя добра посмішка назавжди залишиться у серцях тих, кому пощастило зустрітися з тобою, – йдеться у повідомленні клубу.

Кілька днів тому футболіста доставили у реанімаційне відділення лікарні у Варезі. Рінальді переніс аневризму судин головного мозку і знаходився у дуже важкому стані. Врятувати спортсмена не вдалося.

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Півзахисник був вихованцем Аталанти, за яку почав грати з 13 років.

У поточному сезоні, який перервали через пандемію Covid-19, він виступав на правах оренди за клуб з четвертого італійського дивізіону Леньяно.

 

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A post shared by Atalanta B.C. (@atalantabc) on

Раніше Факти ICTV писали, що колишній футболіст Ліверпуля та збірної Ірландії Майкл Робінсон пішов з життя у 61-річному віці.

Джерело: Atalanta

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