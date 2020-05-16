Боруссія Дортмунд — Шальке – 4:0

Голи: Голанд, 29 Геррейро, 45, 63 Азар, 48

Боруссія Дортмунд приймала гельзенкірхенський Шальке в рамках матчу 26 туру німецької Бундесліги. Зустріч пройшла на стадіоні Сігнал Ідуна Парк і завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.

Рахунок у матчі відкрив Ерлінг Голанд на 29 хвилині. Ще до перерви джмелі подвоїли свою перевагу після голу Рафаеля Геррейро.

У другому таймі Торган Азар довів рахунок до розгромного, а Геррейро, оформивши дубль, встановив фінальну крапку у зустрічі.

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Після 26 турів Боруссія має у своєму активі 54 пункти і посідає другу сходинку, Шальке (37) йде восьмим.

У наступному турі Боруссія на виїзді зустрінеться з Вольфсбургом, а Шальке вдома прийме Аугсбург.