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Факти / Спорт

Тренер Аугсбурга порушив карантин через зубну пасту і пропустить гру

Наставник німецького Аугсбурга Хайко Херрліх пропустить свою дебютну гру біля керма фуггерів проти Вольфсбурга у Бундеслізі через порушення карантину.

48-річний спеціаліст залишив розташування готелю, щоб купити у найближчому супермаркеті зубну пасту та крем для рук.

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Херрліх під час походу за покупками не використовував індивідуальні засоби захисту у вигляді рукавичок та маски.

— Я помилився, покинувши готель. Я не є прикладом для наслідування у ситуації, що склалася. Через цей вчинок я не керуватиму командою на передматчевому тренуванні та суботній грі з Вольфсбургом, – прокоментував ситуацію Херрліх.

Хайко Херрліх зможе повернутися до виконання своїх обов’язків у команді лише після двох підтверджених негативних тестів на Covid-19.

Матч 26-го туру німецької Бундесліги Аугсбург – Вольфсбург відбудеться 16 травня о 16.30. Зустріч пройде за пустих трибун ВВК Арена в Аугсбургу.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом 26-го туру Бундесліги.

Фото: FC Augsburg

Джерело: ВВС

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