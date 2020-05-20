Проведення матчів чемпіонату Європи з футболу у Лондоні та Амстердамі у наступному році досі під питанням.

Уряди обох країн не надали УЄФА гарантій щодо готовності прийняти в себе матчі перенесеного турніру на 2021 рік.

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Затримка відповіді офіційних Лондона та Амстердаму є однією з причин, чому УЄФА відклав засідання виконкому.

Матчі Євро-2020 заплановані в Лондоні на Вемблі та в Амстердамі на Йохан Кройф Арені. Столиця Великої Британії має прийняти обидва півфінали та фінал.

На стадіоні в Амстердамі був запланований матч групового етапу Нідерланди – Україна.

Окрім Лондона та Амстердама, матчі Євро-2020 повинні відбутися у Баку, Більбао, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Дубліні, Копенгагені, Мюнхені, Римі та Санкт-Петербурзі.

Одними із перших про готовність прийняти у себе матчі Євро-2020 у 2021 році заявили Дублін та Бухарест.