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Факти / Спорт

Чемпіонат Європи з футболу у 2021 році може пройти без глядачів

Викладач медичної кафедри університету Пенсільванії та радник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Зеке Емануель зазначив, що вболівальники зможуть повернутися на трибуни стадіонів лише восени 2021 року.

Це стосуватиметься літніх Олімпійських ігор у Токіо та Євро-2020, які перенесли на 2021 рік.

— Не розумію, чому дехто вважає, що масштабні події – конференції, концерти та спортивні турніри можна буде проводити вже цієї осені. Їхнє повернення є реальним лише восени 2021 року, – сказав Емануель.

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Раніше два міста, які є організаторами Євро-2020, підтвердили намір прийняти турнір у 2021 році.

Джерело: Marca

Фото: Dreamstime

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