Дублін та Бухарест підтвердили намір прийняти Євро-2020

Оргкомітет чемпіонату Європи з футболу у Дубліні підтвердив готовність прийняти матчі турніру у 2021 році.

— Оргкомітет Дубліна дав згоду продовжувати виконувати роль міста-організатора. Разом з іншими зацікавленими сторонами та УЄФА ми продовжимо працювати, щоб вивчити всі деталі, необхідні для забезпечення успіху Євро-2020 у Дубліні у 2021 році, – повідомила прес-служба оргкомітету столиці Ірландії.

Також про готовність прийняти матчі чемпіонату Європи наступного літа повідомили у прес-службі організаційного комітету турніру у Бухаресті.

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Чемпіонат Європи з футболу через пандемію коронавірусу перенесений з літа 2020 року на період з 11 червня по 11 липня 2021 року. Турнір має пройти в 12 європейських містах: Амстердамі, Будапешті, Баку, Бухаресті, Більбао, Глазго, Дубліні, Копенгагені, Лондоні, Мюнхені, Римі та Санкт-Петербурзі.

Дублін та Бухарест повинні прийняти по чотири матчі – три на груповій стадії, а також одну із зустрічей 1/8 фіналу.