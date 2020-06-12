Стадіон мюнхенської Баварії Альянц-Арена так довго не використовувався через паузу, пов’язану з коронавірусом, що заріс бур’янами.
Арена чинних чемпіонів Німеччини отримала на трибунах кілька “відданих зелених прихильників”.
View this post on Instagram
Бур’яни, що виросли на трибунах Альянц-Арени, спричинили справжній бум у соціальних мережах серед вболівальників Баварії.
Читайте: Mia san mia: Баварія презентувала домашню форму на сезон-2020/21
Один з користувачів написав: Я заздрю цим бур’янам, а інший запитав: Як таке можливо?
Ще один користувач видав дотепний коментар: Вони просто купують квитки, які і всі інші.
Like this? pic.twitter.com/omi7xsdJg4
— B-more Bayern (@bmorebayern) June 11, 2020
Німецька Бундесліга стала першою із топ-5 чемпіонатів, котрі поновилися після того, як Covid-19 у березні зупинив футбольні турніри майже у всьому світі. У Німеччині матчі поновилися 16 травня за закритими дверима.
У Бундеслізі вже відіграли 30 турів, за підсумками яких, лідером продовжує залишатися Баварія, яка має в активі 70 пунктів. Другою йде дортмундська Боруссія (63), а на третьому місці розташувався РБ Лейпциг (59).
У зоні вильоту перебувають: Дюссельдорф (28), Вердер Бремен (25) та Падерборн (20).