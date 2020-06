Форма Баварії Мюнхен на сезон-2020/21 - домашній комплект форми - фото

Мюнхенська Баварія представила новий домашній комплект форми клубу на сезон 2020/21.

Екіпірування виконане у класичних кольорах Баварії – червоному та білому, що просуває основні цінності клубу.

Знайомий багатьом дизайн поєднує в собі рекордні чемпіонські традиції та зв’язок із всією сім’єю ФК Баварії. Білі смужки на рукавах та комірі доповнюють дизайн форми.

Особливістю форми стало нанесення клубного девізу Mia san mia (у перекладі з баварського діалекту означає Ми є ми) на шиї. Технічним спонсором клубу є німецький бренд одягу Adidas.

Шорти та гетри виконані у червоному кольорі, а ось форма голкіперів буде бірюзовою.

Mia san mia: Баварія презентувала домашню форму на сезон-2020/21 / 7 фотографий

У презентації домашніх джерсі взяли участь футболісти клубу: Мануель Нойєр, Томас Мюллер, Хаві Мартінес, Давід Алаба та інші.

У новому комплекті домашньої форми Баварія дебютує 10 червня у півфінальному матчі кубка Німеччини проти франкфуртського Айнтрахта.

#FCBayern is my family

Become part of our FC Bayern family and pick up our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball https://t.co/d928ZOkOoS#MiaSanMia pic.twitter.com/4HnDjGcl8C

— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 10, 2020