Форма Баварії Мюнхен на сезон-2020/21 - домашній комплект форми - фото

Мюнхенська Баварія представила новий домашній комплект форми клубу на сезон 2020/21.
Екіпірування виконане у класичних кольорах Баварії – червоному та білому, що просуває основні цінності клубу.
Знайомий багатьом дизайн поєднує в собі рекордні чемпіонські традиції та зв’язок із всією сім’єю ФК Баварії. Білі смужки на рукавах та комірі доповнюють дизайн форми.
Читайте: Схоже на місце вбивства: в мережі з’явилася виїзна форма лондонського Арсеналу
Особливістю форми стало нанесення клубного девізу Mia san mia (у перекладі з баварського діалекту означає Ми є ми) на шиї. Технічним спонсором клубу є німецький бренд одягу Adidas.
Шорти та гетри виконані у червоному кольорі, а ось форма голкіперів буде бірюзовою.
У презентації домашніх джерсі взяли участь футболісти клубу: Мануель Нойєр, Томас Мюллер, Хаві Мартінес, Давід Алаба та інші.
У новому комплекті домашньої форми Баварія дебютує 10 червня у півфінальному матчі кубка Німеччини проти франкфуртського Айнтрахта.
#FCBayern is my family
Become part of our FC Bayern family and pick up our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball https://t.co/d928ZOkOoS#MiaSanMia pic.twitter.com/4HnDjGcl8C
— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 10, 2020
Нині комплект форми вже доступний в інтернет магазині Баварії та Adidas. У торгових мережах він повинен з’явитися з 17 червня.
Чемпіонат Німеччини поновився 16 травня поєдинками 26 туру. У п’ятницю, 12 червня, у Бундеслізі стартують матчі 31 туру. Останній, 34 тур, поточного сезону команди мають зіграти 27-28 червня.
Турнірну таблицю чемпіонату Німеччини очолює Баварія, яка має в активі 70 очок. Слідом йде дортмундська Боруссія (63). Третім розташувався РБ Лейпциг (59).
У зоні вильоту нині знаходяться Дюссельдорф, Вердер Бремен та Падерборн.
Фото: FC Bayern Munich
Джерело: FC Bayern Munich