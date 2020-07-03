Помер Абдулманап Нурмагомедов – батько та тренер чинного чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Причиною смерті фахівця став сепсис та крововилив у мозок. Він перебував на лікуванні у військовому госпіталі Москви з діагнозом двостороння полісегментарна пневмонія та захворюваннями серця і судин.

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Про смерть Нурмагомедова-старшого повідомив глава чеченської республіки Рамзан Кадиров, висловивши співчуття сім’ї Абдулманапа. Його поховають у селі Кіроваул в Дагестані, де він проживав.

View this post on Instagram A post shared by Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov) on Jan 17, 2019 at 3:28pm PST

57-річного Нурмагомедова госпіталізували до лікарні у Дагестані із симптомами пневмонії ще 25 квітня. Там йому зробили тест на Covid-19, який показав позитивний результат. Через погіршення стану здоров’я чоловіка доправили спецбортом на лікування у Москву.

Повідомлялося, що він переніс інсульт, операцію на серці та впав в кому. Його стан лікарі оцінювали, як вкрай тяжкий. 19 червня з’явилася інформація, що Нурмагомедов одужав від захворювання.

Окрім власного сина, Абдулманап Нурмагомедов тренував й інших чинних бійців Абсолютного бійцівського чемпіонату – Іслама Махачева та Умара Нурмагомедова.

Джерело: Kadyrov_95