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Факти / Спорт

У компанії Роналду та Дібала: Маліновський потрапив у збірну туру Серії А

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної 30 туру італійської Серії А за версією аналітичного порталу WhoScored.

Маліновський став найкращим гравцем виїзного матчу проти Кальярі (0:1). Футболіст заробив пенальті, реалізація якого дозволила бергамаскам взяти три очки у матчі.

Також на його рахунку шість ударів по воротах та 25 із 31 точних пасів. За матч Маліновський отримав оцінку 8,3. 

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У символічній збірній туру компанію українцю склали зірки туринського Ювентуса Криштіану Роналду та Пауло Дібала.

Збірна 30 туру Серії А:

  • Голкіпер: Ессе Йоронен (Брешія);
  • Захисники: Хуан Куадрадо (Ювентус), Омар Коллі (Сампдорія), Андреа Папетті (Брешія), Маріу Руй (Наполі);
  • Півзахисники: Кароль Лінетті (Сампдорія), Руслан Маліновський (Аталанта), Ерік Пульгар (Фіорентина), Криштіану Роналду (Ювентус);
  • Нападники: Луїс Мюріель (Аталанта), Пауло Дібала (Ювентус).

Сборная 30 тур Серии А Who Scored

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Аталанта перебуває на четвертій сходинці, маючи в активі 63 очки. Від міланського Інтера, який йде на третьому місці, підопічні Джана-П’єра Гасперіні відстають на один пункт. Лідером Серії А є Ювентус (75).

В рамках 31 туру Аталанта вдома прийме Сампдорію. Зустріч відбудеться 8 липня у Бергамо на Стадіо Атлеті Адзуррі д’Італія.

Джерело: WhoScored

Фото: Dreamstime

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