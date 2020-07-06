Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної 30 туру італійської Серії А за версією аналітичного порталу WhoScored.

Маліновський став найкращим гравцем виїзного матчу проти Кальярі (0:1). Футболіст заробив пенальті, реалізація якого дозволила бергамаскам взяти три очки у матчі.

Також на його рахунку шість ударів по воротах та 25 із 31 точних пасів. За матч Маліновський отримав оцінку 8,3.

Читайте: Маліновський забив неймовірний гол Лаціо, а його Аталанта здійснила камбек

У символічній збірній туру компанію українцю склали зірки туринського Ювентуса Криштіану Роналду та Пауло Дібала.

Збірна 30 туру Серії А:

Голкіпер : Ессе Йоронен (Брешія);

: Ессе Йоронен (Брешія); Захисники : Хуан Куадрадо (Ювентус), Омар Коллі (Сампдорія), Андреа Папетті (Брешія), Маріу Руй (Наполі);

: Хуан Куадрадо (Ювентус), Омар Коллі (Сампдорія), Андреа Папетті (Брешія), Маріу Руй (Наполі); Півзахисники : Кароль Лінетті (Сампдорія), Руслан Маліновський (Аталанта), Ерік Пульгар (Фіорентина), Криштіану Роналду (Ювентус);

: Кароль Лінетті (Сампдорія), Руслан Маліновський (Аталанта), Ерік Пульгар (Фіорентина), Криштіану Роналду (Ювентус); Нападники: Луїс Мюріель (Аталанта), Пауло Дібала (Ювентус).

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Аталанта перебуває на четвертій сходинці, маючи в активі 63 очки. Від міланського Інтера, який йде на третьому місці, підопічні Джана-П’єра Гасперіні відстають на один пункт. Лідером Серії А є Ювентус (75).

В рамках 31 туру Аталанта вдома прийме Сампдорію. Зустріч відбудеться 8 липня у Бергамо на Стадіо Атлеті Адзуррі д’Італія.

Джерело: WhoScored