Аталанта — Лаціо – 3:2

Голи: Госенс, 38 Маліновський, 66 Паломіно, 80 – де Рон (авт.), 5 Мілінкович-Савич, 11

Аталанта приймала римський Лаціо в рамках матчу 27 туру чемпіонату Італії. Зустріч пройшла у Бергамо на Стадіо Атлеті Адзуррі д’Італія та завершилася перемогою господарів з рахунком 3:2.

На початку зустрічі Мартен де Рон, намагаючись перехопити небезпечний пас від суперника, зрізав м’яч у власні ворота. Через шість хвилин римляни подвоїли свою перевагу після точного удару Сергея Мілінковича-Савича.

Ще до перерви підопічним Джана П’єро Гасперіні вдалося відіграти один м’яч. Робін Госенс відгукнувся на пас партнера Гатебура і з близької відстані розстріляв сітку воріт Томаса Стракоша.

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Після перерви неймовірним пострілом з-за меж штрафного майданчика відзначився Руслан Маліновський. Український хавбек потужним ударом відновив паритет у грі.

Перемогу бергамаски вигризли після розіграшу кутового. Хосе Паломіно сильним ударом головою увігнав м’яч у сітку воріт суперника після навісу від прапорця Гомеса.

Завдяки перемозі Аталанта тепер має в активі 54 пункти та знаходиться на четвертій позиції. Натомість Лаціо продовжує залишатися на другому місці, відстаючи від лідера Серії А Ювентуса на чотири очки.