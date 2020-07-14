Каталонська Барселона показала домашній комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

У новому сезоні каталонці повернули у дизайн свої традиційні вертикальні смуги з синього та гранатового кольорів, які розділяють золотисті смужечки. Під час розробки дизайну нового екіпірування творці надихалися 1920-ми та першою Золотою епохою клубу.

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Ще однією виразною особливістю нового дизайну є комір виконаний у золотому забарвленні. Шорти будуть синього кольору з вертикальною смугою бордового відтінку збоку та золотистою облямівкою. Гетри імітують дизайн джерсі, лише лінії розташовані горазонтально.

Технічним спонсором клубу залишається американський бренд спортивного одягу Nike.



















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З 14 липня новенький комплект з’явиться у магазині блаугранас на Камп Ноу та в інтернет-магазині. Також згодом екіпірування можна буде придбати в офіційному магазині клубу в аеропорту Барселони.

Саме у 20-х роках минулого століття футбол у Барселоні став масовим явищем. Все завдяки тодішнім футболістам блаугранас Хосепу Саміт’єру, Рікардо Саморі, Вісенте Пієру, Агустіну Санчо, а також першій жінці-директору в історії клубу Анні Марії Мартінес Сагі. В цей період Барселона побудувала свій власний стадіон Лес Кортс на 20 тис. глядачів.

Найбільш значущою перемогою тих часів вважається тріумф у Кубку Іспанії, який Барса здобула у матчі проти Реала Сосьєдад. А також перемога у першому розіграші в історії чемпіонату Іспанії у 1929 році.