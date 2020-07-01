Лондонський Челсі показав домашній комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Джерсі виконане у традиційному для лондонського клубу синьому кольорі, з темно-синіми вставками на комірі та рукавах. На самій футболці присутній майже не помітний візерунок у формі штрихів, що нагадують ялинки.

— Соковита, текстурована, сучасна класика, повністю підходить для найстильнішого клубу столиці. Домашній комплект синіх поєднує останні спортивні інновації та тонкощі лондонського пошиття одягу, – йдеться у повідомленні на сайті Челсі.

The magical story of Alice and our new 20/21 home kit, narrated by the legendary @GullitR! #ItsAChelseaThing pic.twitter.com/2LtyYxW4NW — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2020

Шорти домашнього комплекту аристократів також будуть синього кольору з ялинковим візерунком, а гетри – білі. На темно-синіх вставках екіпірування розміщений напис The Pride of London (Гордість Лондона).

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Технічним спонсором клубу продовжує залишатися американський бренд одягу Nike. У новому сезоні на передній частині джерсі з’явиться лого нового титульного спонсору Челсі – мобільного оператора Three.

View this post on Instagram A post shared by Chelsea FC (@chelseafc) on Jul 1, 2020 at 12:00am PDT

У новому комплекті сезону-2020/21 Челсі вперше зіграє 1 липня проти Вест Гем Юнайтед на виїзді в рамках 32 туру АПЛ. Нова форма буде доступна в офіційному інтернет-магазині клубу з 9 липня.

У чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги Челсі йде на четвертій сходинці, маючи в активі 54 очки. Чемпіоном Англії за сім турів до кінця розіграшу став Ліверпуль, який випереджає найближчого переслідувача – Манчестер Сіті на 23 пункти.

Фото: Chelsea