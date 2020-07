Лондонський Челсі показав домашній комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Джерсі виконане у традиційному для лондонського клубу синьому кольорі, з темно-синіми вставками на комірі та рукавах. На самій футболці присутній майже не помітний візерунок у формі штрихів, що нагадують ялинки.

The magical story of Alice and our new 20/21 home kit, narrated by the legendary @GullitR! #ItsAChelseaThing pic.twitter.com/2LtyYxW4NW

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2020