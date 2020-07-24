Легенда боксу Майк Тайсон знову повернеться на ринг. 54-річний американський боксер проведе восьмираундовий бій з колишнім чемпіоном світу у п’яти вагових категоріях Роєм Джонсом-молодшим.

Боксери вже підписали контракти, а сам бій запланований на 12 вересня у Лос-Анджелесі.

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На своїй сторінці у соцмережі Instagram Тайсон опублікував ефектне промо до бою, яке менш ніж за добу зібрало 1,5 млн переглядів та майже 1 млн вподобань.

— Я повернувся. 12 вересня проти Роя Джонса на платформі Triller, – підписав ролик Залізний Майк.

View this post on Instagram A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on Jul 23, 2020 at 11:39am PDT

Рой Джонс теж опублікував промо до бою, а трохи раніше поділився постером.

— Я щасливий, що цей бій між мною та Майком Тайсоном відбудеться! Я завжди готувався і буду готовий і цього разу. Я хочу, щоб усі мої шанувальники підтримали мене. Це буде епічно, – написав 51-річний Джонс-молодший.

View this post on Instagram A post shared by Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial) on Jul 23, 2020 at 9:32am PDT

Також Рой Джонс додав відео, на якому легенди підписують контракт на майбутній бій.

View this post on Instagram A post shared by Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial) on Jul 23, 2020 at 10:05am PDT

Боксери домовилися, що використовуватимуть рукавички по 12 унцій замість регламентованих для надважкої ваги по 10 унцій. Сам бій пройде без рефері, тому фактично переможця не буде, якщо когось не відправлять у нокаут.

Попри невелику різницю у віці, боксери завершили кар’єри з різницею у 13 років – Тайсон у 2005 році, а Джонс у 2018 році.

Тайсон заявив про бажання повернутися у бокс у квітні 2020 року. Серед потенційних суперників Майка називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда.