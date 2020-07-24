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Майк Тайсон виклав ефектне промо до бою з Роєм Джонсом

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Майк Тайсон Рой Джонс

Легенда боксу Майк Тайсон знову повернеться на ринг. 54-річний американський боксер проведе восьмираундовий бій з колишнім чемпіоном світу у п’яти вагових категоріях Роєм Джонсом-молодшим.

Боксери вже підписали контракти, а сам бій запланований на 12 вересня у Лос-Анджелесі.

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На своїй сторінці у соцмережі Instagram Тайсон опублікував ефектне промо до бою, яке менш ніж за добу зібрало 1,5 млн переглядів та майже 1 млн вподобань.

— Я повернувся. 12 вересня проти Роя Джонса на платформі Triller, – підписав ролик Залізний Майк.

 

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Рой Джонс теж опублікував промо до бою, а трохи раніше поділився постером.

— Я щасливий, що цей бій між мною та Майком Тайсоном відбудеться! Я завжди готувався і буду готовий і цього разу. Я хочу, щоб усі мої шанувальники підтримали мене. Це буде епічно, – написав 51-річний Джонс-молодший.

 

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Також Рой Джонс додав відео, на якому легенди підписують контракт на майбутній бій.

 

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Боксери домовилися, що використовуватимуть рукавички по 12 унцій замість регламентованих для надважкої ваги по 10 унцій. Сам бій пройде без рефері, тому фактично переможця не буде, якщо когось не відправлять у нокаут.

Попри невелику різницю у віці, боксери завершили кар’єри з різницею у 13 років – Тайсон у 2005 році, а Джонс у 2018 році.

Тайсон заявив про бажання повернутися у бокс у квітні 2020 року. Серед потенційних суперників Майка називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда.

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