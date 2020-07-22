Бій українця Віктора Постола з чемпіоном світу у напівсередній вазі за версіями WBC та WBO, американцем Хосе Раміресом відбудеться 29 серпня.

Вечір боксу запланований у Лас-Вегасі у готельно-розважальному комплексі MGM Grand.

Цей бій вже переносили двічі через пандемію коронавірусу. Спершу він мав відбутися у Китаї 1 лютого, а потім 9 травня у Фресно, Каліфорнія.

Читайте: У США підготовка до чемпіонського бою коштує до $25 тис. – Постол

Для Раміреса цей бій буде першим з 27 липня 2019 року, коли він у шести раундах переміг Моріса Хукера та завоював пояс WBC. Українець свій крайній бій провів ще пізніше – 27 квітня 2019 року проти француза Мохамеда Мімуна. За підсумками десяти раундів судді віддали перемогу Постолу.

View this post on Instagram A post shared by Viktor Postol “Iceman” (@icemanpostol) on Dec 14, 2019 at 3:44pm PST

Також промоутерська компанія підтвердила бій у напівважкій вазі між Джо Смітом-молодшим та Елейдером Альваресом, який запланований на 22 серпня і теж відбудеться у Лас-Вегасі в MGM Grand. Спершу бій мав відбутися 16 липня, але через травму плеча Альвареса його перенесли.

Це буде відбірковий поєдинок на бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі. переможець пари Сміт – Альварес зустрінеться з переможцем бою між Умаром Саламовим та Максимом Власовим, який поки що не запланований.

Мексиканець Сауль Альварес відмовився від поясу у напівважкій вазі за версією WBO у грудні 2019 року.

Фото: Viktor Postol