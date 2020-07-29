Італійська Рома презентувала гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Нове екіпірування виїзного комплекту римського клубу виконане у кольорі слонової кістки з бордовими та жовтими вставками з класичним коміром для поло та двома ґудзиками. На футболці вовків розміщена ретроемблема клубу.

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Значок на грудях на новому екіпіруванні представлений у чорному кольорі без звичної круглої жовто-червоної рамки навколо нього. Цю емблему розробив нині покійний італійський дизайнер П’єро Граттон, який відомий тим, що у 1983 році переробив логотип УЄФА та є автором талісмана до Євро-1980 в Італії.

Розташування кольорів на комірі це відсилання до джерсі клубу 1980-х років, яку називають золотою епохою римської Роми.























Рома презентувала другий комплект форми з ретроемблемою / 6 фотографий

Шорти гостьового комплекту будуть бордовими, а ось гетри у кольорі слонової кістки з жовтими та бордовими елементами.

Технічним спонсором команди є американський бренд спортивного одягу Nike. Ціна джерсі – €89.99 та €139.99.

Домашній комплект форми виконаний у бордовому кольорі з вертикальною великою смужкою на грудях з чотирьох кольорів – від яскраво-червоного до жовтого. На джерсі розмішена сучасна емблема клубу.

ROMA AMOR La nostra nuova maglia#ASRoma pic.twitter.com/iph9YYdJsW — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020

За два тури до закінчення Серії А Рома посідає п’яту сходинку, маючи в активі 64 пункти. Вовки втратили шанси на участь у Лізі чемпіонів, оскільки четвертий Лаціо випереджає команду Фонсеки на 11 пунктів.

П’ята сходинка чемпіонату Італії гарантує Ромі участь у груповому етапі Ліги Європи сезону-2020/21.

Джерело: AS Roma

Фото: AS Roma