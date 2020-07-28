Італійський Мілан презентував домашній комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Екіпірування россонері виконане у традиційних для клубу чорному та червоному кольорах. На вертикальних смужках джерсі розміщений візерунок, на який надихнула елегантна та велична історія міста Мілан з її чудовими спорудами та архітектурою.

— Мілан – місто, багате культурою та історією, місто гламуру та творчості, де знаходиться одна з найкрасивіших історичних архітектур у світі. Новий комплект віддає шану культурі та традиціям міста, відтворюючи його у сучасному дизайні, – йдеться на сайті ФК Мілан.

Під час створення футболки розробників також надихнула Галерея Віктора Еммануїла II, що знаходиться в самому центрі міста. Галерея – найстаріший торговий центр в Італії, а також є одним із перших торгових пасажів у Європі.

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У сезоні-2020/21 у цьому комплекті гратимуть чоловічі, жіночі та юнацькі команди клубу. Технічним спонсором клубу є німецький бренд спортивного одягу Puma.

У новій домашній формі підопічні Стефано Піолі дебютують 28 липня у фінальній грі поточного сезону Серії А проти Кальярі.

Комплект з’явиться в офіційному магазині та інтернет-магазині Мілана, а також Puma з 28 липня. Згодом його можна буде придбати у торгових точках спортивного бренду у всьому світі. Ціна джерсі стартує від €90 до €120.

Нова форма ПСЖ

Новий домашній комплект форми ПСЖ приурочений до 50-річчя клубу. У 1970 році відомий паризький дизайнер Даніель Хехтер, який був одним із керівників ПСЖ, створив легендарну футболку команди.

Джерсі парижан вирізняється величезною вертикальною червоною смужкою у центру.

Джерело: AC Milan