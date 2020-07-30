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Факти / Спорт

Тоттенгем показав два комплекти форми на сезон-2020/21

Лондонський Тоттенгем Готспур презентував два комплекти футбольної форми – домашній та гостьовий – на сезон-2020/21.

— Колекція поєднує традиції клубу із сучасним стилем вуличного одягу, використовуючи нові захоплюючі кольори та сміливу графіку, – йдеться на сайті шпор.

Домашній комплект екіпірування виконаний у традиційному білому кольорі з темно-синіми вставками, які розбавляють жовті смужечки. На джерсі також розміщений візерунок, а комір має V-подібний виріз.

  • Форма Тоттенхэма 2020/21 домашний комплект
  • Форма Тоттенгем Готспур на сезон-2020/21 – домашній та гостьовий комплекти форми – фото
  • Форма Тоттенгем Готспур на сезон-2020/21 – домашній та гостьовий комплекти форми – фото
  • Форма Тоттенгем Готспур на сезон-2020/21 – домашній та гостьовий комплекти форми – фото
  • Форма Тоттенхэма 2020/21 домашний комплект
  • Форма Тоттенгем Готспур на сезон-2020/21 – домашній та гостьовий комплекти форми – фото
  • Форма Тоттенгем Готспур на сезон-2020/21 – домашній та гостьовий комплекти форми – фото
  • Форма Тоттенгем Готспур на сезон-2020/21 – домашній та гостьовий комплекти форми – фото
Тоттенгем показав два комплекти форми на сезон-2020/21 / 4 фотографии

Доповнюють комплект сині шорти та білі гетри.

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Гостьовий комплект Тоттенгема буде темно-зеленим з чорно-білим окантування на комірі та рожевою смужкою по боках.

— Вони чудово виглядають. Домашня футболка шпор виглядає особливо завдяки спеціальним штрихам. Колір виїзної форми для нас новий, але теж нам підходить, – сказав форвард команди Гаррі Кейн.

  • Форма Тоттенхэма 2020/21 выездной комплект
  • Форма Тоттенгем Готспур на сезон-2020/21 – домашній та гостьовий комплекти форми – фото
  • Форма Тоттенхэма 2020/21 выездной комплект
  • Форма Тоттенгем Готспур на сезон-2020/21 – домашній та гостьовий комплекти форми – фото
Тоттенгем показав два комплекти форми на сезон-2020/21 / 2 фотографии

Технічним спонсором клубу є американський бренд спортивного одягу Nike. Новенькі джерсі вже надійшли для продажу у клубний магазин клубу та інтернет-магазин. Ціна джерсі – 2 650 грн та 3 800 грн.

Також у клубі додали, що невдовзі презентують третій комплект форми.

За підсумками сезону-2019/20 в АПЛ Тоттенгем посів шосту сходинку у турнірній таблиці, яка дає право участі команди у кваліфікації Ліги Європи.

Джерело: Tottenham Hotspur

Фото: Tottenham Hotspur

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