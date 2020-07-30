Туринський Ювентус презентував домашній комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Б’янконері повернули свій традиційний дизайн із чорно-білих смужок, але у сучасному оформленні. Смужки виконані у вигляді єдиного мазка пензля, що надає комплекту нового привабливого дизайну.

— Традиція, мистецтво, витонченість, досконалість та новаторство – все в одній джерсі, а точніше новій офіційній футболці Ювентуса сезону 2020/21 від Adidas, – йдеться на сайті Ювентуса.



























Ювентус показав нову форму з традиційними смужками / 7 фотографий

Емблема клубу та спонсорів на футболці виконана у золотому кольорі. Також по бокам видніють три довжелезні золоті смужки.

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У презентації форми взяли участь футболісти команди: Криштіану Роналду, Пауло Дібала, Дуглас Коста, Маттейс де Лігт, Хуан Куадрадо, Джорджо К’єлліні та інші.

View this post on Instagram A post shared by #Stron9er (@juventus) on Jul 30, 2020 at 1:01am PDT

Технічним спонсором клубу є німецький бренд спортивного одягу Adidas. Нова футболка Ювентуса вже доступна для придбання у всіх магазинах клубу та в офіційному інтернет-магазині. Ціна джерсі – €89,95 та €129,95.

За підсумками сезону-2019/20 у Серії А Ювентус достроково став чемпіоном. Перед останнім туром чемпіонату Італії туринці мають у своєму активі 83 очки.

Фото: Juventus FC