У першому матчі кваліфікаційного раунду плей-оф НХЛ Міннесота Вайлд завдала поразки Ванкувер Кенакс. Зустріч пройшла в Едмонтоні і завершилася перемогою Міннесоти з рахунком 3:0, яка повела у серії до трьох перемог (1:0).

У середині третього періоду форвард Міннесоти Люк Канін, перебуваючи на лаві запасних, схопив ключку нападника суперника Майкла Ферланда, щоб завадити йому продовжити рух.

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Ферланд звільнив ключку з рук Каніна, а потім вдарив нею у живіт іншого хокеїста Міннесоти Раяну Хартману.

За таку поведінку Ферланда нагородили вилученням на дві хвилини. Наступний матч команд відбудеться 5 серпня.

Рестарт НХЛ

Національну хокейну лігу, яку призупинили 12 березня, відновили у форматі плей-оф із 24 команд-учасниць.

Зазвичай у розіграші Кубка Стенлі беруть участь 16 команд, але через те, що чемпіонат не вдалося завершити, в НХЛ вирішили дати можливість більшій кількості команд поборотися за трофей.

Не беруть участі у розіграші Кубка Стенлі: Сан-Хосе Шаркс, Нью-Джерсі Девілз, Баффало Сейбрз, Лос-Анджелес Кінгз, Анахайм Дакс, Детройт Ред Вінгз та Оттава Сенаторз.

Матчі НХЛ відбуваються у двох містах: команди Західної конференції грають в Едмонтоні, а клуби Східної – у Торонто. Фінал стартує 22 вересня і завершиться не пізніше 4 жовтня.

Джерело: NHL