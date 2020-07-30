Клуб Національної хокейної ліги Чикаго Блекгокс заборонив вболівальникам приходити на домашні матчі команди в індіанських шапках.

Логотипом команди зі штату Іллінойс є голова індіанця, а сам клуб названий на честь вождя індіанського племені Макатавімешекака на прізвисько Чорний Яструб (Black Hawk). Він брав участь в Англо-американській війні 1812-1815 років на боці Британської імперії, а пізніше очолював набіги на американців.

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Рішення заборонити одягати вболівальникам шапки з пір’ям ухвалили після довгих розмов із представниками корінних народів Америки.

— Ці символи є священними, традиційно зарезервованими для вождів, які заслужили велику повагу у своєму племені, і їх не слід використовувати як костюм чи для повсякденного одягу, – йдеться на сайті Чикаго Блекгокс.

Також у клубі додали, що будуть популяризувати історію корінного населення країни та оголосили про створення спеціальної платформи для сприяння інтеграції культури корінних народів Америки.

Чикаго Блекгокс є однією із найстаріших команд в НХЛ. Клуб було засновано у 1926 році. За цей час команда стала шестиразовим володарем Кубка Стенлі.

Після смерті афроамериканця Джорджа Флойда у США активізувався рух Black Lives Matter, який стосується расової несправедливості та дискримінації. На тлі протестів футбольні клуби Вашингтон Редскінз (червоношкірі) та Клівленд Індіанс (індіанці) вирішили переглянути назви команд та логотипи.

А ось у Чигако Блекгокс змінювати назву та емблему відмовилися, заявивши, що з повагою відносяться до постаті Чорного Яструба, адже він є тією історичною персоною, яка надихала тисячі корінних американців.

Джерело: Chicago Blackhawks