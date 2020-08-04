Колишній іспанський воротар мадридського Реалу та португальського Порту Ікер Касільяс оголосив про завершення кар’єри гравця.

39-річний футболіст оголосив про своє рішення у соцмережі Twitter.

— Важливим є шлях, який ви долаєте, і люди, які вас супроводжують, а не пункт призначення, до якого він вас веде. Результат досягають працею та зусиллями. Я думаю, що можу не вагаючись сказати, що це був шлях моєї мрії, – написав Касільяс.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Про рішення Касільяса завершити кар’єру повідомлялося ще у травні 2019 року, після того як футболіст переніс серцевий напад. Голкіперу стало погано на тренуванні Порту і його госпіталізували до приватної клініки CUF. Згодом йому зробили операцію. Відтоді спортсмен не виходив на поле.

На рахунку легенди Реала 725 матчів за галактикос, а також 156 матчів за Порту. Кольори іспанської національної команди він захищав у 167 поєдинках.

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У складі Реала він є п’ятиразовим переможцем іспанської Ла Ліги та чотириразовим призером Суперкубка Іспанії, тричі вигравав трофей Ліги чемпіонів, двічі Кубок Іспанії та Суперкубок УЄФА, а також тріумфував на клубному чемпіонаті світу та Міжконтинентальному кубку.

Разом зі збірної Іспанії він став чемпіоном світу у 2010 році та двічі вигравав чемпіонат Європи (2008 та 2012 роки).

Джерело: Iker Casillas