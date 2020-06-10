Колишній чемпіон світу з напівважкої ваги за версією WBC Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар’єри боксера у віці 33 років.

Його менеджер Егіс Клімас заявив, що Гвоздик пішов з боксу, щоб зайнятися бізнесом.

— Він дуже розумний хлопець. Саша вважає, що йому незручно займатися бізнесом та боксом одночасно. Він повинен віддати себе на 100% або боксу або бізнесу, – сказав Клімас.

Клімас додав, що рішення Гвоздика повісити рукавички на цвях не мало нічого спільною з поразкою у жовтні 2019 року в об’єднавчому поєдинку з росіянином Артуром Бетербієвим та втратою поясу WBC.

— Власне, те, що стримувало його відхід з боксу, мотивація битися з Бетербієвим. Він був єдиний, хто його стримував, тому що він хотів отримати цей бій. Можливо, якщо йому запропонують реванш, він передумає, – пояснив Клімас.

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На профі-рингу Гвоздик провів 18 поєдинків, з яких лише один, останній, проти Бетербієва, завершився поразкою.

Реакція Top Rank

Всі бої Гвоздика у профі організовувала американська промоутерська компанія Top Rank.

— Для нас було приємно просувати Олександра Гвоздика. Він не тільки зарекомендував себе як великий боєць, але і є одним з найрозумніших боксерів, яких ми мали задоволення рекламувати, – сказав засновник Top Rank Боб Арум.

Боб Арум додав, що у Top Rank бажають успіху боксеру у його бізнес кар’єрі.

Досягнення Гвоздика

У 2012 році на Олімпійських іграх у Лондоні Олександр Гвоздик завоював бронзову медаль. Після Ігор Гвоздик став учасником команди Українські отамани і взяв участь у третьому сезоні Напівпрофесійної ліги боксу.

У 2014 році він уклав контракт з промоутерською компанією Top Rank. Його наставником став легендарний Тедді Атлас, який раніше тренував Майка Тайсона, Шеннона Бріггса та Майкла Гранта.

— Все, що вам потрібно знати, – це те, що я не планував знову когось тренувати. Гвоздик був надзвичайним бійцем, бронзовим призером, виграв світовий титул. Я відвідував його кілька днів, щоб побачити яка він людина, батько, чоловік. Я вирішив його тренувати, – сказав якось Тедді Алас.

Вершиною кар’єри Гвоздика у профі стала перемога над довголітнім володарем поясу WBC, канадцем Адонісом Стівенсоном, для якого це був десятий захист.

— Він бився майже настільки ж ідеально, наскільки це було можливо. Він продемонстрував все, що потрібно, щоб стати чемпіоном світу в цій битві, – розповів Атлас про бій Гвоздика зі Стівенсоном.

Після поєдинку з канадцем Гвоздик провів успішний захист титулу у бою з французьким боксером Дуду Нгумбу. А ось у своєму останньому бою проти росіянина Бетербієва українець поступився технічним нокаутом у 10 раунді.

Фото: Boxing Scene