П’ята ракетка світу Еліна Світоліна візьме участь у Відкритому чемпіонаті США з тенісу — US Open-2020.
Спортсменка подала заявку на участь у турнірі серії Grand Slam в останній день – 3 серпня. Спершу українка заявляла, що пропустить турнір у Нью-Йорку та збирається відновити сезон турніром у Мадриді.
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Також на US Open заявилися усі тенісистки з топ-10, окрім лідера світового рейтингу Ешлі Барті.
US Open стартує 31 серпня у Нью-Йорку та відбудеться без глядачів.
Мастерс у Мадриді скасовано
Через пандемію коронавірусу організатори грунтового турніру у Мадриді ухвалили рішення його скасувати.
Спершу він мав відбутися з 12 до 20 вересня, але після консультацій з Міністерством охорони здоров’я Іспанії та Національною спортивною радою рішення переглянули.
Отже, ґрунтовий сезон складатиметься з турніру у Римі та Rolland Garros, що заплановані на кінець вересня.
Джерело: Великий теніс України