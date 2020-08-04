П’ята ракетка світу Еліна Світоліна візьме участь у Відкритому чемпіонаті США з тенісу — US Open-2020.

Спортсменка подала заявку на участь у турнірі серії Grand Slam в останній день – 3 серпня. Спершу українка заявляла, що пропустить турнір у Нью-Йорку та збирається відновити сезон турніром у Мадриді.

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Також на US Open заявилися усі тенісистки з топ-10, окрім лідера світового рейтингу Ешлі Барті.

US Open стартує 31 серпня у Нью-Йорку та відбудеться без глядачів.

Мастерс у Мадриді скасовано

Через пандемію коронавірусу організатори грунтового турніру у Мадриді ухвалили рішення його скасувати.

Спершу він мав відбутися з 12 до 20 вересня, але після консультацій з Міністерством охорони здоров’я Іспанії та Національною спортивною радою рішення переглянули.

Отже, ґрунтовий сезон складатиметься з турніру у Римі та Rolland Garros, що заплановані на кінець вересня.

Джерело: Великий теніс України