Четверта ракетка світу, швейцарець Роджер Федерер заявив, що не повернеться на корт у 2020 році.

Тенісист розповів, що був змушений провести операцію на правому коліні та взяти перерву у виступах до 2021 року.

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У соцмережах Роджер опублікував звернення, яке адресоване шанувальникам швейцарця.

— Шановні вболівальники. Сподіваюся, що ви залишаєтеся у безпеці та здоровими. Кілька тижнів тому я зіштовхнувся з ускладненням під час моєї реабілітації, тому змушений піти на додаткову артроскопічну процедуру на правому коліні. Нині, як і раніше, під час підготовки до сезону-2017, я планую витратити цей час, щоб підготуватися на 100% та грати на найвищому рівні. Мені буде не вистачати моїх шанувальників та турів, але я з нетерпінням чекаю, коли повернуся на початку сезону-2021. Всього найкращого, Роджер.

У сезоні-2016 Федереру довелося достроково завершити сезон через операцію, але у наступному році йому підкорилися два турніри Grand Slam – Australian Open та Вімблдон.

38-річний тенісист здобув рекордні двадцять перемог на турнірах серії Grand Slam за свою блискучу кар’єру. Востаннє йому підкорився Australian Open-2018.

Коли поновлять тенісний сезон-2020?

Через пандемію коронавірусу скасували ряд турнірів під егідою ATP та WTA. Також організатори Вімблдону ухвалили рішення перенести турнір на наступний рік, а ось старт Роллан Гаррос перенесли на 20 вересня.

Спершу тенісний сезон призупинили на шість тижнів, після чого пауза була продовжена до 7 червня, а потім до 13 липня.

15 травня Міжнародна тенісна організація ухвалила рішення заморозити турніри до 31 липня. При цьому рейтингові очки тенісистів, які були зароблені у 2019 році, залишаються.

10 червня у мережі з’явився ймовірний календар відновлення тенісного сезону. Жіночий теніс має повернутися 3 серпня турнірами у Чарльстоні та Палермо, а чоловіки стартують на об’єднавчому турнірі у Вашингтоні 10 серпня.