Шахтар та Вольфсбург зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20.

У першому матчі команд, що відбувся ще у березні у Німеччині, донецький Шахтар святкував мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

Це буде друга очна зустріч команд в історії єврокубків. Через пандемію коронавірусу гра відбудеться без вболівальників.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу Вольфсбурга приймають ставки з коефіцієнтом 2.50. Успіх українського клубу оцінюють в 2.50. Нічийний результат зустрічі — 3.60.

Зустріч у Києві довірили судити словацькій бригаді арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Йому допомагатимуть його співвітчизники Браніслав Ганцко та Петер Беднар. Четвертий арбітр матчу – хорват Іван Бебек.

Текстова онлайн-трансляція матчу Вольфсбург – Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.