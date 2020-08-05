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Серпень, 05 в 19:17
Шахтар — Вольфсбург – 0:0: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги Європи
Шахтар та Вольфсбург зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20.
У першому матчі команд, що відбувся ще у березні у Німеччині, донецький Шахтар святкував мінімальну перемогу з рахунком 2:1.
Це буде друга очна зустріч команд в історії єврокубків. Через пандемію коронавірусу гра відбудеться без вболівальників.
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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу Вольфсбурга приймають ставки з коефіцієнтом
2.50. Успіх українського клубу оцінюють в 2.50. Нічийний результат зустрічі — 3.60.
Зустріч у Києві довірили судити словацькій бригаді арбітрів на чолі з
Іваном Кружляком. Йому допомагатимуть його співвітчизники Браніслав Ганцко та Петер Беднар. Четвертий арбітр матчу – хорват Іван Бебек.
Текстова онлайн-трансляція матчу Вольфсбург – Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який
має пролунати о 19.55.
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20:11
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Момент у Шахтаря! Патрік з-за меж штрафного майданчика пробивав у правий від воротаря кут, але Кастельс парирував.
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20:07
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20:07
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Перший тайм
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19:55
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05 серпня
Звучить гімн Ліги Європи.
19:54
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На поле вже вийшли арбітри, а за ними виходять по черзі команди.
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19:52
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Розминка футболістів на полі НСК Олімпійський перед матчем.
VIDEO
19:26
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05 серпня
Склад Вольфсбурга
Кастельс, Брукс, Понграчич, Тіссеран, Руссільон, Арнольд, Шлагер, Брекало, Сантос Са, Вегхорст, Гінчек
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