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Шахтар — Вольфсбург – 0:0: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги Європи

Шахтар — Вольфсбург – 0:0: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги Європи

Шахтар та Вольфсбург зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20.

У першому матчі команд, що відбувся ще у березні у Німеччині, донецький Шахтар святкував мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

Це буде друга очна зустріч команд в історії єврокубків. Через пандемію коронавірусу гра відбудеться без вболівальників.

Читайте: Вовків боятися – в ліс не ходити: чого чекати від матчу Шахтар – Вольфсбург

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу Вольфсбурга приймають ставки з коефіцієнтом 2.50. Успіх українського клубу оцінюють в 2.50. Нічийний результат зустрічі — 3.60.

Зустріч у Києві довірили судити словацькій бригаді арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Йому допомагатимуть його співвітчизники Браніслав Ганцко та Петер Беднар. Четвертий арбітр матчу – хорват Іван Бебек.

Текстова онлайн-трансляція матчу Вольфсбург – Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.

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Пряма трансляція
20:11 - 05 серпня

Момент у Шахтаря! Патрік з-за меж штрафного майданчика пробивав у правий від воротаря кут, але Кастельс парирував.

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Х
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20:10 - 05 серпня

Маркос Антоніо отримав м’яч на краю штрафного і першим дотиком пробив по воротах, але вище поперечини!

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Х
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20:07 - 05 серпня

Гінчек мав можливість вивести на удар Вегхорста, але його передача виявилася занадто сильною.

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Х
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20:07 - 05 серпня

Брекало завдав удару зі штрафного, але захист Шахтаря заблокував удар, перевівши м’яч на кутовий.

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Х
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20:04 - 05 серпня

Жуніор Мораес підібрав м’яч, нав’язав боротьбу, але опинився на газоні. Йому знадобилася допомога лікарів.

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Х
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19:58 - 05 серпня
Перший тайм

Арбітр дав свисток про початок першого тайму після хвилини мовчання.

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19:55 - 05 серпня

Звучить гімн Ліги Європи.

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19:54 - 05 серпня

На поле вже вийшли арбітри, а за ними виходять по черзі команди.

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19:52 - 05 серпня

Розминка футболістів на полі НСК Олімпійський перед матчем.

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19:26 - 05 серпня
Склад Вольфсбурга

Кастельс, Брукс, Понграчич, Тіссеран, Руссільон, Арнольд, Шлагер, Брекало, Сантос Са, Вегхорст, Гінчек

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