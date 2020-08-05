Донецький Шахтар у середу, 5 серпня, прийме німецький Вольфсбург в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20. Зустріч відбудеться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 19.55 за київським часом.

У першому матчі команд, який відбувся п’ять місяців тому, гірники здобули перемогу 2:1. Окрім того, що матч у Німеччині на Фольксваген Арені відбувався без глядачів через пандемію, він запам’ятався ще й двома нереалізованими пенальті з боку обох команд.

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Спершу переможець пари мав визначитися 19 березня на ОСК Металіст у Харкові, але наступного дня після першого матчу УЄФА ухвалив рішення відкласти усі турніри під егідою організації.

У якій формі команди після рестарту?

Німецька Бундесліга першою із топ-5 ліг оголосила про рестарт сезону, але Вольфсбург після тривалою перерви демонстрував не зовсім переконливу гру. Вовки жодного разу не перемогли у рідних стінах, але тріумфували майже у всіх гостьових поєдинках, окрім візиту до менхенгладбахської Боруссії (3:0).

За підсумками сезону-2019/20 Вольфсбург посів сьому сходинку, що дає можливість на участь у кваліфікації Ліги Європи у наступному сезоні.

Після завершення розіграшу Бундесліги вовки майже місяць перебували у відпустці, повернувшись до тренувань 25 липня.

Сезон в українській Прем’єр-лізі для гірників відновився 31 травня і завершився 19 липня. Гра підопічних Луїша Каштру після перерви не зазнала суттєвих змін – команда так само дає свободу біля своїх воріт суперникам, але традиційно компенсує це атакою, у виконанні бразильців.

Готовы к «Вольфсбургу»! Тренировка «Шахтера» перед возвращением Лиги Европы в среду. Все фото с занятия накануне #ШахтерВольфсбург: https://t.co/E8q8UZ8CGv.#UEL pic.twitter.com/RShKlvjk13 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2020

За підсумками сезону УПЛ-2019/20 гірники оформили четверте поспіль чемпіонство, відірвавшись від найближчого переслідувача, київського Динамо, на 23 очки. Після невеличкої перерви Шахтар приступив до підготовки матчу проти Вольфсбурга 22 липня.

Ще кілька днів тому букмекери робили беззаперечними фаворитами зустрічі команду Каштру, втім у день матчу їхні котирування змінилися. Нині потенційними переможцями матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу Вольфсбурга приймають ставки з коефіцієнтом 2.50. Успіх українського клубу оцінюють в 2.50. Нічийний результат зустрічі — 3.60.

Також букмекери оцінили потенційну ймовірність проходу гірників та вовків до стадії 1/4 фіналу турніру. На Шахтар дають коефіцієнт 1.31, тоді як на прохід Вольфсбурга – 3.65.

Теоретично, для проходу до наступної стадії гірників влаштує нічия або навіть поразка з рахунком 0:1, але очікувати, що донеччани гратимуть на утримання рахунку – не варто. У вовків була чимала перерва, і зрозуміло, що вони не встигли набрати необхідні кондиції за десять днів.

Хто обслужить поєдинок?

Матч довірили судити словацькій бригаді арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Йому допомагатимуть його співвітчизники Браніслав Ганцко та Петер Беднар. Четвертий арбітр матчу – хорват Іван Бебек.

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За VAR відповідатиме латвієць Андріс Трейманіс, якому допомагатиме швейцарець Сандро Шерер.

Кружляк раніше двічі працював на матчах гірників: у 2016 році у кваліфікації Ліги Європи, коли Шахтар обіграв Істанбул Башакшехір (2:0) та у 2018 році проти Хоффенхама у Лізі чемпіонів (перемога 3:2).

Фінал восьми

Переможець пари Шахтар – Вольфсбург в 1/4 фіналу зустрінеться з кимось із дуету Айнтрахт – Базель (0:3 на користь швейцарців у першому матчі). Цей матч відбудеться у німецькому Гельзенкірхені на Фельтінс-Арені.

Переможець цього квартету зустрінеться із найсильнішою командою із дуетів Рейнджерс/Байєр – Інтер/Хетафе. Гра запланована у Кельні на Рейн Енергі Штадіон. Усі матчі Фіналу восьми Ліги Європи відбудуться без глядачів.