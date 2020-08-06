Огляд німецької преси після матчу Шахтар – Вольфсбург

Німецькі ЗМІ після другого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Вольфсбургом, який завершився розгромом гостей у Києві відзначають, що гірники у Києві повністю володіли перевагою на полі і могли завершувати гру з дедалі більшим рахунком.

Також німецькі ЗМІ з гіркотою визнають, що Вольфсбург не взяв до уваги поразку у першому матчі та посипався на полі у кінцівці зустрічі.

Без шансів проти Донецька! Вольфсбург повз фінал Ліги Європи

Sky Sport Germany

Журналісти німецького філіалу Sky Sport вважають, що вовкам не вистачило агресивності на початку матчу. Після поразки 1:2 у першому матчі, Вольфсбург посипався у кінцівці другого матчу проти чинних чемпіонів України. Видання відзначає, що з вилученням Хочолави вовки отримали шанс скористатися перевагою, яка виявилася не тривалою. Через дві хвилини Бруксу довелося покинути поле.

Видання зазначає, що німецькій команді не вистачило 12 днів тренувань, щоб знайти свою гру. Господарі домінували на порожньому НСК Олімпійському і кілька разів мали нагоду вийти вперед під час матчу. Найкращий шанс змарнував Марлос на 26 хвилині. Також відзначають, що Шахтар відмінно відпрацював у захисті.

0:3! Майже без шансів з грайливим Шахтарем

Kicker

Вольфсбург вибув із Ліги Європи після поразки у другому матчі з рахунком 3:0 від Шахтаря. Проти грайливих українців вовки постали занадто боязкими та безневинними у нападі, – починає свій огляд матчу журналіст видання Kicker.

На початку зустрічі Вольфсбург не дозволив Шахтарю розвинути свій пресинг. Втім, через хвилин десять Шахтар ставав все кращим, поєднуючи швидкість та енергію через свій півзахист. Донецька команда залишалася небезпечнішою, особливо коли Марлос на 26 хвилині влучив у штангу. Перевага гірників у першому таймі була абсолютно заслуженою. Другий тайм розпочався так, як закінчився перший – атаками українців. На 61-й хвилині Вольфсбург мав найкращий шанс у грі, але Пятов парирував удар Арнольда. Шахтар себе винагородив за старання під час матчу під його завершення, коли встановив рахунок 3:0.

Якщо для Вольфсбурга це кінець шляху у поточному розіграші Ліги Європи, то Шахтар продовжить свої виступи з переможцем протистояння Базель – Айнтрахт.

Вольфсбург зазнає пізнього фіаско

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Вольфсбург пропускає Фінал восьми Ліги Європи, зазнавши поразки і у другому матчі з Шахтарем. Три голи чемпіони України забили на останніх хвилинах.

— Соромно. Але ми повинні визнати, що Шахтар був кращим в обох матчах, – цитує видання наставника вовків Олівера Гласнера.

Під час матчу було видно, що вовки на Олімпійському у Києві були далекими до того, щоб компенсувати домашню поразку 2:1, якої зазнали ще у березні. Другий матч був схожий на перший – переможець Кубка УЄФА-2009 явно перевершував клуб з Бундесліги.

Дивіться: Шахтар розгромив Вольфсбург за п’ять хвилин та вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи

Надія Вольфсбурга, що перерва через Covid-19 та кінець чемпіонату України може зруйнувати ритм цього надзвичайно сильного суперника, не справдилася. Навпаки: після старту саме Вольфсбургу помітно бракувало практики, адже вовки останній матч зіграли більше місяця тому проти Баварії.

Видання мало зосереджується на самій грі, лише з гіркотою відзначає, що у фінальному турнірі із найкращих восьми команд можуть взяти участь лише дві німецькі команди – Байєр та Айнтрахт. Якщо Франкфурт попри поразку від Базеля 3:0 у першому матчі вийде до 1/4 фіналу, то у наступний вівторок він зійдеться із Шахтарем у Гельзенкірхені.

0:3! Ліга Європи без Вольфсбурга

Bild

Після поразки у першому матчі, Вольфсбургу необхідно було маленьке диво проти сильної команди зі Східної Європи. Успіху? Ні, все в прах, – так починається огляд матчу німецького видання Bild.

12 днів підготовки та майже 2,8 тис. км дороги дарма. Чинний чемпіон України під час матчу все більше удосконалював свою гру та домінував на полі. Найгарячіше було у другому таймі: після видалення Хочолави Вольфсбург залишався у більшості кілька хвилин до вилучення Брукса. А потім відзначився дублем Мораес та забив Соломон.

З позитиву для вовків є те, що команда зможе відпочити та згодом розпочати нормальну підготовку до сезону Бундесліги, який стартує у вересні.

Джерело: Bild, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kicker, Sky Sport Germany