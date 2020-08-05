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Факти / Спорт

Шахтар розгромив Вольфсбург за п’ять хвилин та вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи

Шахтар — Вольфсбург – 3:0 (5:1)

Шахтар: Пятов, Матвієнко, Хочолава, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антоніо, Тайсон, Алан Патрік, Марлос, Мораес

Вольфсбург: Кастельс, Брукс, Понграчич, Тіссеран, Руссільон, Арнольд, Шлагер, Брекало, Сантос Са, Вегхорст, Гінчек

Голи: Мораес, 89, 90+3 Соломон, 90+1

Вилучення: Хочолава, 68 – Брукс, 70

Донецький Шахтар приймав німецький Вольфсбург в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 3:0 на користь підопічних Луїша Каштру.

За вихід до півфіналу гірники посперечаються з переможцем пари Базель – Айнтрахт Франкфурт.

Також Факти ICTV вели текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Вольфсбург, де зібрали найцікавіші моменти матчу.

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