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РБ Лейпциг — Атлетіко: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Німецький РБ Лейпциг у середу, 13 серпня, проведе матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Юліана Нагельсманна на стадіоні Ештадіу да Луж у Лісабоні зіграють проти мадридського Атлетіко. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Дієго Сімеоне. На перемогу Атлетіко приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх німецького клубу оцінюють в 3.70. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.10.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Також букмекери оцінили потенційну ймовірність проходу биків та матрацників до стадії 1/2 фіналу турніру. На Лейпциг дають коефіцієнт 2.40, тоді як на прохід Атлетіко до наступної стадії – 1.61.

Варто відзначити, що матчі зі стадії 1/4 фіналу турніру відбуваються у форматі одного матчу.

Це перша в історії зустріч клубів у єврокубках. Варто відзначити, що Атлетіко за останні сім років шість разів був учасником чвертьфіналу Ліги чемпіонів, після чого двічі доходив до фіналу.

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