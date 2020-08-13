У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20 німецький РБ Лейпциг зустрінеться із іспанським Атлетіко. Зустріч відбудеться 13 серпня у Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луж.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та ВоляTV. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російських телеканалах Матч! ТВ і Матч! Футбол 1.

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У повторі гру можна буде подивитися 12 серпня об 11.00 на каналі Футбол 1, а також на Футбол 2 об 15.00.

Відзначимо, що переможець матчу визначиться за підсумками однієї зустрічі. Переможець пари отримає путівку 1/2 фіналу, де зустрінеться з французьким ПСЖ, який обіграв італійську Аталанту. Фінал Ліги чемпіонів-2020 запланований у Лісабоні на 23 серпня.

У попередньому раунді РБ Лейпциг вибив з розіграшу минулорічного фіналіста Ліги чемпіонів Тоттенгем Готспур, а Атлетіко обіграв чинного чемпіона турніру Ліверпуль.