Форма Ювентуса на сезон-2020/21 – третій комплект форми – фото та відео

Туринський Ювентус презентував третій комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Екіпірування б’янконері виконане у незвичному помаранчевому кольорі з чорними елементами.

— Новий комплект характеризується сміливим помаранчевим кольором, який виражає життєву силу та має за мету відобразити дух команди на полі, – йдеться на сайті туринського клубу.

Технічним спонсором клубу є німецький спортивний бренд одягу Adidas.

— Екіпірування, яке ми створили, демонструють світу поєднання дизайну та мистецтва. Ювентус – це клуб, що є синонімом інновацій та світовим лідером у футболі. Помаранчевий колір на екіпіруванні використаний вперше в історії клубу, – розповіла дизайнер Adidas Франческа Вентурині.

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У презентації комплекту взяли участь футболісти команди: Джорджо К’єлліні, Криштіану Роналду, Паулу Дібала, Дуглас Коста, Маттейс де Лігт та інші.































Помаранчева з чорними елементами: Ювентус показав третій комплект форми / 8 фотографий

Третій комплект туринців вже доступний для придбання в онлайн магазині клубу Ювентус. Ціна джерсі – €89,95 та €129,95.

Ювентус повернув традиційні смужки у домашній комплект

Б’янконері повернули свій традиційний дизайн із чорно-білих смужок, але у сучасному оформленні. Смужки виконані у вигляді єдиного мазка пензля, що надає комплекту нового привабливого дизайну.

Емблема клубу та спонсорів на футболці виконана у золотому кольорі. Також по бокам видніють три довжелезні золоті смужки.

Фото: Juventus FC