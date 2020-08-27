У Челсі спалах Covid-19 за два тижні до старту АПЛ – Daily Mail

Шість футболістів лондонського Челсі здали позитивні тести на коронавірус, а ще двоє гравців перебувають у карантині після того, як всю команду перевірили на Covid-19 після повернення з літніх канікул.

Таким чином, під час передсезонного збору команди Френк Лемпард не дорахується вісьмох футболістів, котрі перебувають на самоізоляції.

Аристократи підтвердили, що у кількох футболістів позитивний результат на Covid-19, і вони перебувають на карантині, щоб обмежити загрозу подальшого розповсюдження інфекції у команді Лемпарда.

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Видання Daily Mail стверджує, що на самоізоляції перебувають Мейсон Маунт, Теммі Абрахам, Крістіан Пулішич та Фікайо Томорі. Ця четвірка провела відпустку на грецькому острові Міконос минулого вікенду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tammy Abraham (@tammyabraham1) 10 Авг 2020 в 10:45 PDT

Також на самоізоляції перебувають Міши Батшуайї, Емерсон, Жоржиньо та Росс Барклі. Решта футболістів беруть участь у передсезонних зборах на тренувальній базі у Кобхемі.

Хто саме з футболістів здав позитивний тест поки невідомо.

Старт сезону-2020/21 в англійській Прем’єр-лізі запланований на 12 вересня.