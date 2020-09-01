Шведський форвард Златан Ібрагімович проведе ще один сезон у складі россонері. Футболіст продовжив контракт із Міланом ще на рік до 30 червня 2021 року.

38-річний нападник, якому у жовтні виповниться 39 років, повернувся до Мілану у січні 2020 року після року перебування в американській лізі MLS. У Штатах швед захищав кольори Лос-Анджелес Гелаксі.

З часу повернення на Сан-Сіро Златан взяв участь у 20 матчах, в яких забив 11 голів. Ібрагімович допоміг своїй команді закріпитися за єврокубки, фінішувавши на шостій сходинці у турнірній таблиці Серії А.

Читайте: Натхненна архітектурою міста: Мілан показав домашню форму на сезон-2020/21

Спершу у футболіста та керівництва клубу виникали певні розбіжності під час укладання нової угоди. Гравець натякав, що грає за россонері майже безкоштовно, але зрештою сторони дійшли компромісу.

Сьогодні Златан Ібрагімович приєднається до своїх товаришів по команді та тренеру Стефано Піолі у спортивному центрі Міланелло, де візьме участь у першому своєму тренуванні перед стартом сезону-2020/21.

Вперше швед приєднався до Мілана у 2020 році на правах річної оренди з Барселони. Через рік італійці викупили трансфер Златана у каталонців. За два роки у клубі Ібра взяв участь у 85 матчах, в яких забив 56 голів. Разом з командою він переміг у Серії А та Суперкубку Італії.

Джерело: AC Milan

Фото: AC Milan