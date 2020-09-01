Шведський форвард Златан Ібрагімович проведе ще один сезон у складі россонері. Футболіст продовжив контракт із Міланом ще на рік до 30 червня 2021 року.
38-річний нападник, якому у жовтні виповниться 39 років, повернувся до Мілану у січні 2020 року після року перебування в американській лізі MLS. У Штатах швед захищав кольори Лос-Анджелес Гелаксі.
З часу повернення на Сан-Сіро Златан взяв участь у 20 матчах, в яких забив 11 голів. Ібрагімович допоміг своїй команді закріпитися за єврокубки, фінішувавши на шостій сходинці у турнірній таблиці Серії А.
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Спершу у футболіста та керівництва клубу виникали певні розбіжності під час укладання нової угоди. Гравець натякав, що грає за россонері майже безкоштовно, але зрештою сторони дійшли компромісу.
Official Statement: @Ibra_official https://t.co/Kjmwp0dcr0
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović https://t.co/zlp4gsMrZP#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/l0pO3DNPKU
— AC Milan (@acmilan) August 31, 2020
Сьогодні Златан Ібрагімович приєднається до своїх товаришів по команді та тренеру Стефано Піолі у спортивному центрі Міланелло, де візьме участь у першому своєму тренуванні перед стартом сезону-2020/21.
Вперше швед приєднався до Мілана у 2020 році на правах річної оренди з Барселони. Через рік італійці викупили трансфер Златана у каталонців. За два роки у клубі Ібра взяв участь у 85 матчах, в яких забив 56 голів. Разом з командою він переміг у Серії А та Суперкубку Італії.
Джерело: AC Milan
Фото: AC Milan