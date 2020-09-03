Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

3 вересня стартує перший тур групового етапу турніру УЄФА Ліги націй-2020/21. Це другий за ліком розіграш турніру, в якому збірна України виступить в елітному дивізіоні А. Підопічні Андрія Шевченка заробили підвищення у класі, коли посіли першу сходинку у своїй групі у Лізі В.

Під час першого розіграшу турніру 55 національних збірних розподілили на чотири ліги відповідно до рейтингу УЄФА. Переможці своїх груп у лігах В,C, D за підсумками сезону-2018/19 піднялися у вищі ліги.

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За регламентом змагань, команди грають одна з одною вдома та на виїзді. Переможці своїх груп у Лізі А вийдуть до фінальної стадії турніру, яка відбудеться у червні 2021 року.

Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище, а збірні, котрі посядуть останні місця у групах, понизяться у класі. Оскільки у Лізі D лише дві групи, то з Ліги С вилетять лише дві команди, які визначаться у стикових матчах.

1 тур

Четвер, 3 вересня

19:00 D1 Латвія _:_ Андорра 21:45 А4 Німеччина _:_ Іспанія 21:45 А4 Україна _:_ Швейцарія 21:45 В4 Болгарія _:_ Ірландія 21:45 В3 Росія _:_ Сербія 21:45 В3 Туреччина _:_ Угорщина 21:45 В4 Фінляндія _:_ Вельс 21:45 С3 Молдова _:_ Косово 21:45 С3 Словенія _:_ Греція 21:45 D1 Фарерські о-ви _:_ Мальта

П’ятниця, 4 вересня

19:00 С4 Литва _:_ Казахстан 21:45 А1 Італія _:_ Боснія і Герцеговина 21:45 А1 Нідерланди _:_ Польща 21:45 В1 Норвегія _:_ Австрія 21:45 В1 Румунія _:_ Північна Ірландія 21:45 В2 Словаччина _:_ Чехія 21:45 В2 Шотландія _:_ Ізраїль 21:45 С4 Білорусь _:_ Албанія

Субота, 5 вересня

16:00 С2 Північна Македонія _:_ Вірменія 16:00 D2 Гібралтар _:_ Сан-Марино 19:00 А2 Ісландія _:_ Англія 19:00 С1 Азербайджан _:_ Люксембург 19:00 С1 Кіпр _:_ Чорногорія 19:00 С2 Естонія _:_ Грузія 21:45 А2 Данія _:_ Бельгія 21:45 А3 Португалія _:_ Хорватія 21:45 А3 Швеція _:_ Франція

2 тур

Неділя, 6 вересня

16:00 С4 Вельс _:_ Болгарія 16:00 D1 Андорра _:_ Фарерські о-ви 19:00 В3 Угорщина _:_ Росія 19:00 В4 Ірландія _:_ Фінляндія 19:00 С3 Словенія _:_ Молдова 21:45 А4 Іспанія _:_ Україна 21:45 А4 Швейцарія _:_ Німеччина 21:45 В3 Сербія _:_ Туреччина 21:45 С3 Косово _:_ Греція 21:45 D1 Мальта _:_ Латвія

Понеділок, 7 вересня

17:00 С4 Казахстан _:_ Білорусь 21:45 А1 Боснія і Герцеговина _:_ Польща 21:45 А1 Нідерланди _:_ Італія 21:45 В1 Австрія _:_ Румунія 21:45 В2 Ізраїль _:_ Словаччина 21:45 В1 Північна Ірландія _:_ Норвегія 21:45 В2 Чехія _:_ Шотландія 21:45 С4 Албанія _:_ Литва

Вівторок, 8 вересня