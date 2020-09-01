1 вересня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів-2020/21.

Оскільки УЄФА продовжить розводити українські та російські клуби у єврокубках, то київське Динамо у випадку перемоги над нідерландським АЗ Алкмааром зустрінеться із переможцем пари Гент (Бельгія) – Рапід Відень (Австрія). Переможець цього раунду визначаться за підсумками двох матчів. Перший відбудеться на виїзді, а другий вдома.

Читайте: Переможця визначатиме жереб? УЄФА затвердив новий регламент матчів збірних

Перед жеребкуванням команди поділили на сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА.

Результати жеребкування плей-оф:

Шлях чемпіонів

Славія — Янг Бойз/Мідтьюлланд

Маккабі Тель-Авів/Динамо Брест — Зальцбург

Олімпіакос — Црвена Звезда/Омонія

Карабах/Мольде — Динамо Загреб/Ференцварош

Шлях представників ліг

Краснодар — Бенфіка/ПАОК

Гент/Рапід Відень — Динамо Київ/АЗ Алкмаар

Відзначимо, що усі матчі включно до раунду плей-оф відбуваються у форматі одноматчевого протистояння.

Матчі заплановані на 22-23 та 29-30 вересня. За необхідності, регламент цих поєдинків передбачає додатковий час та серію пенальті. Переможці виходять в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА. Ті, хто програє напряму потраплять до групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Динамо у 3-му раунді кваліфікації зустрінеться з АЗ

31 серпня у Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Київське Динамо могло зустрітися з віденським Рапідом, грецьким ПАОКом та нідерландським АЗ Алкмаар. Останній і став суперником підопічних Луческу.

Зустріч відбудеться 16 вересня о 20.00. Вона пройде у форматі одного матчу у Києві на НСК Олімпійський.