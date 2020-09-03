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Україна — Швейцарія – 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй УЄФА

Україна — Швейцарія – 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй УЄФА

Україна та Швейцарія зійдуться на стадіоні Арена Львів у Львові в рамках першого туру групового етапу Ліги націй-2020/21 в елітному дивізіоні.

Для обох команд це буде перша офіційна гра у поточному році, адже  через пандемію були скасовані усі зустрічі на рівні національних команд від березня.

Читайте: Де дивитися матч Україна — Швейцарія в рамках Ліги націй

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 2.31. Успіх швейцарської команди оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.20. 

Зустріч у Львові довірили судити шведській бригаді арбітрів на чолі з Андреасом Екбергом. Йому допомагатимуть його співвітчизники Мехмет Кулум та Стефан Халльберг. Четвертий арбітр матчу – Каспар Сьйоберг.

Ця зустріч стане третьою для команд в історії. Вперше вони зіграли між собою в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006. Тоді основний та додатковий час команди завершили нічиєю 0:0, а у серії післяматчевих пенальті точнішими були синьо-жовті 3:0. Вдруге команди зустрілися через чотири роки в рамках товариського матчу, який завершився 2:2.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Швейцарія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.

З початку З кінця
Пряма трансляція
22:50 - 03 вересня
Заміна

Штеффен замінив в грі Цубера.

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Х
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22:49 - 03 вересня
Другий тайм

Гравці збірної України розіграли м’яч в центрі поля.

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Х
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22:48 - 03 вересня

Футболісти повертаються на поле Львів Арени.

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Х
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22:35 - 03 вересня

Ось так синьо-жовті відкрили рахунок у грі.

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Х
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22:34 - 03 вересня
Перерва

Арбітр відправив команди на 15-ти хвилинну перерву.

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Х
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22:33 - 03 вересня

Емболо на газоні, йому надають допомогу медики.

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Х
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22:29 - 03 вересня
ГОООЛ!

Сеферович зрівняв рахунок, завдавши сильного удару в нижній кут воріт. 1:1!

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Х
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22:25 - 03 вересня

Мбабу зробив фол в атаці, пресингуючи Малиновського.

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Х
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22:23 - 03 вересня

Цубер виявився в ідеальному місці, щоб завдати удару, але перед цим забіг в офсайд.

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Х
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22:16 - 03 вересня

Цубер ударом над воротами закінчував широку атаку збірної Швейцарії.

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Х
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