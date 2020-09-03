Україна та Швейцарія зійдуться на стадіоні Арена Львів у Львові в рамках першого туру групового етапу Ліги націй-2020/21 в елітному дивізіоні.

Для обох команд це буде перша офіційна гра у поточному році, адже через пандемію були скасовані усі зустрічі на рівні національних команд від березня.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 2.31. Успіх швейцарської команди оцінюють в 3.40. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.20.

Зустріч у Львові довірили судити шведській бригаді арбітрів на чолі з Андреасом Екбергом. Йому допомагатимуть його співвітчизники Мехмет Кулум та Стефан Халльберг. Четвертий арбітр матчу – Каспар Сьйоберг.

Ця зустріч стане третьою для команд в історії. Вперше вони зіграли між собою в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006. Тоді основний та додатковий час команди завершили нічиєю 0:0, а у серії післяматчевих пенальті точнішими були синьо-жовті 3:0. Вдруге команди зустрілися через чотири роки в рамках товариського матчу, який завершився 2:2.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Швейцарія розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.