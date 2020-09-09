22-річного американського боксера Денні Гонсалеса вбили під час сімейного пікніка. Трагедія сталася 7 вересня у Морено-Валлі, штаті Каліфорнія.

На вулиці до спортсмена підійшов невідомий чоловік та відкрив вогонь. В результаті отриманих вогнепальних поранень Гонсалес помер, а двох підлітків, які перебували разом з ним, доставили до шпиталю.

Нині поліція встановлює мотиви вчинку вбивці та його особу.

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Після звістки про трагічну смерть Гонсалеса Флойд Мейвезер поділився спільним знімком з хлопцем, на якому було написано: Спочивай з миром Денні Гонсалез.

— Спочивай з миром чемпіоне. Ти пішов, але ніколи не будеш забутим, – підписав фото Флойд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 8 Сен 2020 в 1:56 PDT

Хто такий Денні Гонсалес?

У 18-річному віці (2016 рік) талановитий юнак підписав контракт із промоутерською компанією Флойда Мейвезера.

Він був учасником чемпіонату світу з боксу 2013 року серед юнаків, що пройшов у Києві. Гонсалес брав участь у юнацькій Олімпіаді та юнацькому чемпіонаті світу з боксу, де виграв низку нагород.

У промоушні Мейвезера боксер дебютував у жовтні 2016 року з перемоги над Шоном Акостою.

Востаннє він виходив на ринг у 2017 році у Сакраменто, штат Каліфорнія. Час від часу у 2020 році Денні дражнив своїх підписників поверненням у бокс публікаціями в Instagram.