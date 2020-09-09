PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У США під час пікніка застрелила боксера із промоушна Мейвезера

22-річного американського боксера Денні Гонсалеса вбили під час сімейного пікніка. Трагедія сталася 7 вересня у Морено-Валлі, штаті Каліфорнія.

На вулиці до спортсмена підійшов невідомий чоловік та відкрив вогонь. В результаті отриманих вогнепальних поранень Гонсалес помер, а двох підлітків, які перебували разом з ним, доставили до шпиталю.

Даниэль Гонсалес

Нині поліція встановлює мотиви вчинку вбивці та його особу.

Читайте: 24-річний непереможний боксер Мезіон загинув у ДТП у США

Після звістки про трагічну смерть Гонсалеса Флойд Мейвезер поділився спільним знімком з хлопцем, на якому було написано: Спочивай з миром Денні Гонсалез.

— Спочивай з миром чемпіоне. Ти пішов, але ніколи не будеш забутим, – підписав фото Флойд.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Хто такий Денні Гонсалес?

У 18-річному віці (2016 рік) талановитий юнак підписав контракт із промоутерською компанією Флойда Мейвезера.

Він був учасником чемпіонату світу з боксу 2013 року серед юнаків, що пройшов у Києві. Гонсалес брав участь у юнацькій Олімпіаді та юнацькому чемпіонаті світу з боксу, де виграв низку нагород.

У промоушні Мейвезера боксер дебютував у жовтні 2016 року з перемоги над Шоном Акостою.

Востаннє він виходив на ринг у 2017 році у Сакраменто, штат Каліфорнія. Час від часу у 2020 році Денні дражнив своїх підписників поверненням у бокс публікаціями в Instagram.

Джерело: The Sun

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка