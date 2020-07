24-річний боксер Тревелл Мезіон, який виступав у середній вазі, загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Техасі, США.

Спортсмен потрапив у ДТП неподалік Остіна. Його Cadillac виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. Окрім Мезіона, який загинув на місці, водій авто, в яке він в’їхав, помер у лікарні.

В активі Мезіона 17 переможних поєдинків у профі, з яких 13 – нокаутом. Свій останній бій Тревелл провів 11 січня на стадіоні Аламодом у Сан-Антоніо, Техас. Тоді він у першому раунді відправив у нокаут мексиканця Фернандо Кастанеду, а сам поєдинок тривав 58 секунд.

Читайте: Брата захисника Тоттенгема застрелили у Франції

Експерти та журналісти пророчили Мезіону блискучу кар’єру у боксі.

I am still in disbelief. @black_magic92 you left us far too soon! Nice, young man with all the talent in the world. Not only did our sport take a huge hit with losing you but the world lost a good one. You are forever Golden. My heart & prayers are with you & your family champ. pic.twitter.com/oFkUi0yyQb

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) July 16, 2020