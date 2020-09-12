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Факти / Спорт

Олімпік здобув впевнену перемогу над Дніпром-1

У суботу, 12 вересня, на стадіоні Дніпро-Арена відбувся матч другого туру УПЛ Олімпіка з командою Дніпро-1 і завершився з рахунком 3:1 на користь олімпійців.

У доданий до першого тайму час гравець від команди Дніпро-1 Ігор Когут отримав червону картку за те, що грубо збив у підкаті Лебеденко.

Рахунок в матчі відкрив гравець команди Олімпік Шахаб Зейхеді, який забив гол на 44 хвилині.

олимпик и днепр1

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На 47 хвилині гол забив Алекс Тейшейра, а на 76 – пенальті забив Сергій Політило.

Через офсайд не був зарахований гол захисника клубу Дніпро-1 Сергія Логінова.

Нещодавно український фахівець Остап Маркевич став головним тренером ФК Маріуполь. Сторони заключили угоду на один сезон.

У період з 2016-2019 роки Маркевич тренував іспанський Вільярреал U-20, з яким виграв срібло чемпіонату.

Фото: Дніпро-1

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