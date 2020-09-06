Іспанія — Україна – 4:0

Іспанія: Де Хеа, Навас, Рамос (Гарсіа, 61), Торрес, Регілон, Ольмо, Родрі (Оскар, 69), Алькантара, Меріно, Фаті, Морено (Торрес, 74).

Україна: П’ятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Маліновський, Харатін (Сидорчук, 63), Яремчук, Зінченко, Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Циганков, 55).

Голи: Рамос, 3 (пен.) 29 Фаті, 32 Торрес, 84

Збірна Іспанії приймала команду України в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2020/21 у четвертій групі елітного дивізіону. Зустріч пройшла у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано та звершилася з рахунком 4:0 на користь господарів поля.

На 90-й секунді зустрічі Кривцов грубо зіграв у власному штрафному і арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Удар успішно реалізував капітан Фурії Роха Серхіо Рамос.

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На 29-й хвилині матчу Дані Ольмо навісив у штрафний майданчик на Рамоса, який скористався помилкою Пятова та перекинув кулястого через голкіпера збірної України.

Ще до свистка на перерву вундеркінд збірної Іспанії Ансу Фаті увігнав у сітку воріт синьо-жовтих третього м’яча.

Після перерви підопічні Шевченка почали діяти активніше, але особливо небезпечних моментів біля воріт Де Хеа не було.

Четвертий гол у ворота українців забив Ферран Торрес, який пробив у нижній кут воріт Пятова після відскоку м’яча.

Вже у доданий час Роман Яремчук міг забивати гол престижу, але удар в українця не вийшов.

Оскільки у паралельному матчі Швейцарія розійшлася нічиєю 1:1 із Німеччиною, то у четвертій групі ліги А Україна посідає другу сходинку. Лідерство в Іспанії, яка має в активі 4 очки.

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Україна, де зібрали найцікавіші моменти зустрічі.