Київське Динамо у середу, 23 вересня, проведе перший матч в рамках плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні Геламко Арена у Генті зіграють проти бельгійського Гента. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Віма Де Декера. На перемогу Гента приймають ставки з коефіцієнтом 2.46. Успіх українського клубу оцінюють в 2.95. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.25.

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Також букмекери дають 1.78 на те, що перший гол заб’ють господарі поля, а ось на те, що першими рахунок відкриють біло-сині — 1.38.

Варто відзначити, що матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбуваються у форматі двох матчів. Друга зустріч команд відбудеться 29 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Це буде третя очна гра команд в історії. Вперше вони зустрілися в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у сезоні-2010/2011. Тоді перемогу у домашньому та виїзному поєдинках здобуло київське Динамо (3:0, 1:3).

Фото: FC Dynamo Kyiv