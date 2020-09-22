У першому матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/21 київське Динамо зустрінеться із бельгійським Гентом. Матч відбудеться 23 вересня у Генті на стадіоні Геламко Арена.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та ВоляTV. Також гру покаже білоруський канал Беларусь 5 та російський Матч! Футбол 1.

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Також за текстовою трансляцією матчу можна буде спостерігати на сайті Факти ICTV. Вона розпочнеться за кілька хвилин до стартового свистка.

У повторі зустріч можна буде переглянути 24 вересня на телеканалі Футбол 1 о 3.35 і 17.55 та на каналі Футбол 2 о 8.45.

Всі матчі плей-оф відбору Ліги чемпіонів грають у форматі двох зустрічей. Переможець цього протистояння вийде до групового етапу турніру. Матч-відповідь команд запланований на 29 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Це буде третя очна зустріч команд в історії. Востаннє вони зустрічалися між собою у сезоні-2010/11 в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Тоді перемога у двох матчах була на боці київської команди (3:0, 1:3).